السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الإسباني خلال أيام وتقديم وجبات مميزة للركاب

تستعد هيئة السكة الحديد، خلال الأيام المقبلة، لتشغيل قطار تالجو الإسباني على خط (القاهرة - الإسكندرية)، بواقع رحلة واحدة يوميا ذهابا وعودة، إذ جرى الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار، موضحة أن هناك خدمات ممتازة تقدم لجمهور الركاب.

أسعار تذاكر قطار تالجو الإسباني الدرجة الأولى 200 جنيها

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن أسعار قطار تالجو الإسباني الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها، مشيرا إلى أنه يجرى تشغيل القطار خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع رحلة واحدة يوميا ذهابا وعودة على خط (القاهرة - الإسكندرية).

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة عمل الصيانات الدورية لجميع القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل قطار تالجو الإسباني

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تزامنا مع تشغيل قطار تالجو الإسباني، تنفذ إجراءات مشددة داخل عربات القطار، للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه لا توجد أى عربة قطار قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد، موضحا أن قطار تالجو الإسباني يتكون من 15 عربة منها 5 درجة أولى و8 درجة ثانية وعربة بوفيه وأخرى قوى، إضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

وجبات مميزة بأسعار رمزية لركاب قطار تالجو الإسباني

وأضاف المصدر، أنه يجرى توفير وجبات غذائية بأسعار مناسبة للركاب المسافرين من خلال قطار تالجو الإسباني، وهذه الوجبات تقدم خارج التذكرة، وستكون بأسعار رمزية للغاية، حيث أن هذه الوجبات ستكون ذات جودة عالية، وتجهز في مطابخ قطارات النوم، إضافة إلى المشروبات التي تقدم من خلال البوفيه الخاص بالقطار.

وأكد، أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط تعقم وتتطهر قبل ساعات التشغيل، للحد من كورونا.