فريق طبي بالغردقة ينجح في إنقاذ سائح سويسري توقف قلبه 3 دقائق

نجح فريق طبي بأحد مستشفيات الغردقة، في إنقاذ سائح سويسري الجنسية من الموت، بعد إصابته بأزمة قلبية وتوقف قلبه لمدة 3 دقائق.

وتمكن الفريق من إجراء عملية قلب مفتوح للسائح الذي يبلغ من العمر 31 عاما، ليعود إلى الحياة مرة أخرى وحالته مستقرة الآن.

تفاصيل إنقاذ سائح

كشف الدكتور رضا النجار، مدير المستشفى، أن السائح السويسري يبلغ من العمر 31 عاما، وأصيب بانسداد بنسبة 90% من الشريان التاجي الرئيسي وتوقف قلبه لمدة 3 دقائق، وكان من الصعوبة الانتظار لحين نقله إلى سويسرا.

نجاح عملية قلب مفتوح

وأشار الدكتور رضا النجار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أنه على الفور تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وقسطرة استكشافية، وإجراء أول عملية قلب مفتوح بواسطة فريق طبي وإنقاذ الساح وحالته الآن مستقرة في مستشفى بالغردقة

إشادة زوجة السائح

أشادت زوجة السائح بالرعاية الطبية التي قدمت لزوجها، والتي تمكنت من إنقاذ حياته وقدمت الشكر للفريق الطبي والمستشفى والمنظومة الصحية في مصر.