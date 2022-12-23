بزي بابا نويل.. سياح الغردقة يحتفلون بالكريسماس على شواطئ الغردقة

احتفل عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بالكريسماس على شواطئ الغردقة بارتداء زي بابا نويل الشهير والاستمتاع بزينة الكريسماس وأطباق الفراولة الحمراء في أجواء رائعة على الشواطئ وذلك خلال رحلة بحرية على متن أحد المراكب السياحية على شواطئ الغردقة.

الكريسماس على شواطئ الغردقة

كشف أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن عددا من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة ارتدوا زي بابا نويل الشهير وزينة الكريسماس تزامناً مع احتفالات الكريسماس وتبادلوا التهاني وعبروا عن أمنياتهم في الكريسماس والتقطوا الصور التذكارية مع أطباق الفراولة الحمراء وهي فاكهة مفضلة لدى الأجانب في احتفالات الكريسماس.

سائحة تحتفل بالكريسماس في الغردقة

وعبرت ليديا سائحة سلوفينية عن سعادتها بقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة مؤكدة في حديثها لـ«الوطن»، أنها تحرص كل عام على قضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة التي تعشقها حيث الأجواء الرائعة والأمن والأمان والاستقرار في مصر.

الكريسماس في الغردقة

ومن جانبه أشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تشهد ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن»: «مطار الغردقة الدولي استقبل اليوم الجمعة 93 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل أكثر من 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة بفنادق الغردقة والتي تشهد ارتفاعا في نسبة الإشغالات».