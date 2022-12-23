عضو بـ«غرفة شركات السياحة»: فنادق الغردقة كاملة العدد في رأس السنة

تلقت فنادق الغردقة حجوزات رأس السنة من شركات السياحة حيث إقبال آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة لقضاء إجازة رأس السنة بفنادق الغردقة والتي استعدت لاحتفالات رأس السنة التي تشهد ارتفاعًا في نسبة الإشغالات بالفنادق وتتخطي حاجز 90% وأعلنت عدد من الفنادق انها كاملة العدد في ليلة رأس السنة.

نسبة الإشغالات في راس السنة

كشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تلقت حجوزات كبيرة في رأس السنة، رغبة من السائحين في قضاء ليلة رأس السنة على شواطئ الغردقة، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق تتعدى حاجز 90%

وأعلن عدد من الفنادق شعار كامل العدد، إذ يحتفل السائحون من 15 جنسية أجنبية مختلفة، برأس السنة فى الغردقة، يأتي على رأسها، ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والنمسا وروسيا والمجر والدنمارك.

احتفالات رأس السنة

وقال محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إنّ فنادق ومنتجعات الغردقة، استعدت لاستقبال رأس السنة وانتهت من كافة التجهيزات وإعداد خيمة رأس السنة وجميع الإجراءات والتصاريح اللازمة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن احتفال رأس السنة سيكون في خيمة كبيرة في مساحات مفتوحة داخل الفنادق، وتشمل فقرات موسيقية متنوعة وفقرات استعراضية ورقص شرقي وغربي وبوفيه خاص وتوزيع هدايا وعشاء رومانسي ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من السنة الجديدة.