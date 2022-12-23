سقوط أمطار غدا في البحيرة بنسبة 50%.. رياح وبرودة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا في البحيرة، حيث يشهد غداً السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره، على كافة الأنحاء.

توقعات سقوط أمطار غدا في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار غدا في البحيرة بنسبة 50% مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً على مختلف المدن والمراكز لاسيما المدن الساحلية.

فرص سقوط أمطار غدا في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط غدا في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.5 : 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة غدا السبت العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغرى 15 درجة.

يذكر أن محافظة البحيرة استعدت لاستقبال موسم الشتاء بعدد 1300 معدة، كما شهدت المحافظة اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى لرفع تجمعات مياه الأمطار عقب سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز.