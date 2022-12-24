موهبة لاعب كرة من قصار القامة بالإسكندرية.. «الاسم صلاح والمهارة شيكابالا»

قصير القامة كبير الموهبة، يُروض الكرة بقدمه الصغرى بسهولة ويسر وكأنه أمرًا طبيعيًا، يراوغ بها الأول والثاني على غرار «ميسي» ويصل إلى المرمى فيصيب هدفه، وتسكن الشباك، هكذا كان المشهد الأجمل خلال مباراة كرة قدم ودية لقصار القامة في الإسكندرية على هامش اليوم العالمي لذوي الهمم، ليبرز في الملعب «صلاح عبد القادر»، 20 سنة، ذلك الفتى الأسمر الصغير السن والحجم لكنه كبير الموهبة.

الفتى الذهبي لقصار القامة في لعبة كرة القدم بالإسكندرية له من اسمه نصيب حيث يلقبه زملائه بمسمى «صلاح الأقزام»، أسوة باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، حيث يرتدي القميص رقم 10 ويلعب في مركز الهجوم ويُمتع الجميع بكرته المميزة.

قصة أمهر لاعب كرة قدم من قصار القامة

«حبيت الكرة وأنا عندي 7 سنين وبدأت ألعبها بشكل طبيعي مع أصحابي على الرغم من قصر قامتي».. هكذا بدأ الشاب قصته داخل الساحرة المستديرة التي سحرته وجذبته لها، فتحمل مشقة اللعب مع من هم أكبر منه حجما.

وأضاف «صلاح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عانى بعض الشيء مع اللعب مع من هم أكبر منه في الحجم، إلا أنه يعشق كرة القدم فكان يتحمل ذلك حتى أصبح هناك فريق كرة قدم تابع لجمعية الأقزام في الإسكندرية، وهناك وجد ضالته من أجل إبراز مهاراته.

زملكاوي ويعشق شيكابالا

13 عاما مرت على الفتى الإسكندراني ويهيم حبًا وعشقًا في كرة القدم، يتابع خلالها النجوم العالميين ويحاول تقليدهم، إلا أن «شيكابالا» نجم نادي الزمالك له الأثر الأكبر، فيقول: «أول من حببني في الكرة هو شيكابالا، وشجعت نادي الزمالك بسببه، لعيب كبير أوي ومكانته المفروض تكون وسط نجوم العالم دا غير قلبه الطيب، وعشان كدا هو قدوتي في الملاعب».

محبة محمد صلاح

لم يقتصر الأمر على شيكابالا فحسب، بل تعلق بالأسطورة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، ويرى فيه حلمه بأن يحقق المستحيل مثله وأن يصبح أول محترف مصري من قصار القامة ويخوض بطولات عالمية: «نفسي أعمل حاجة زي محمد صلاح وأبقى أول محترف مصري من قصار القامة».

أحلام الفتى الصغيرة كبيرة للغاية، منها من يتعلق بحياته الرياضية وأنا يحقق بطولة دولية مع منتخب مصر لقصار القامة، كما يأمل في مقابلة شيكابالا ومحمد صلاح.