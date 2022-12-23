وفاة أحد مصابي حادث تصادم دراجة نارية بــ«توك توك» بالمحلة (صور)

لفظ طفل في العقد الثاني من العمر، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام، بعد دخوله في غيبوبة استمرت لمدة 4 أيام إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل، بمركبة توك توك، بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، يوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرف.

التصريح بدفن الجثة

كانت النيابة العامة، قررت التصريح بدفن جثة، الطفل مصطفى حسن، البالغ من العمر 13 عاماً، وتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وجرى تشييع الجثمان عقب صلاة العشاء، وأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة.

إخطار بإصابة 5 أشخاص

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة، بلاغ يفيد بإصابة عدة أشخاص من بينهم طفلين، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل ومركبة توك توك، بشارع البحر الرئيسي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، ومن بينهم حالات حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.