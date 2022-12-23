مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم ميكروباص بموتوسيكل بالمحلة

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بموتوسيكل على طريق «المحلة - شبرابابل» وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم ميكروباص وموتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية موتوسيكل على طريق «المحلة - شبرابابل».

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعي «محمد. ع. ا» في العقد الثالث من العمر، وإصابة اثنين آخرين بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية موتوسيكل على طريق «المحلة - شبرابابل» وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.