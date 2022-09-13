التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بطوخ

صرّحت جهات التحقيق في مركز طوخ بمحافظة القليوبية بدفن شخص لقي مصرعه في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بمينة طوخ، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه، والاستعلام عن حالة المصاب الآخر لسؤاله.

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ودراجة نارية، أمام كوبري قرية مشتهر بمدينة طوخ، في محافظة القليوبية، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تصادم ميكروباص وموتوسيكل

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد وقوع حادث تصادم أمام مفارق مشتهر بين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية ودراجة بخارية رقم «9235 ق س م»، ما أسفر عن إصابة «عبد العزيز ع . ع»، 32 سنة، ومقيم في مرصفا ببنها، ومصرع «هشام . ر . ح»، 24 سنة، مقيم في نفس القرية، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر شكر المتخصصة.

التحقيق في حادث تصادم طوخ

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد تامر موسى حنفىي، مأمور مركز شرطة طوخ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وصرّحت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة ضحية الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.