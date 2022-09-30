إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل على طريق «المحمودية - دمنهور»

شهد طريق «المحمودية - دمنهور» بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة نارية بالقرب من كوبري عاشور، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق «المحمودية - دمنهور»

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص و«موتوسيكل» على طريق «المحمودية - دمنهور»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من: عادل خميس جمعة، 50 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، علي أحمد على، 10سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم، سميحة على محمد، 45 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، أحلام على الديب، 50 سنة، مصاب بكسر في الحوض، أيمن شوقي أحمد، 42 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، إسلام شوقي أحمد، 12 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى، سهام سعيد الصافي، 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سلوى على خميس، 28 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها

وجرى رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.