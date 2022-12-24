نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز بمسلسل ضرب نار: «نتمنى لك التوفيق مع العوضي»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسلها الرمضاني الجديد ضرب نار، والذي انطلق تصويره منذ أيام.

ونشرت «عبدالعزيز» صوره من كواليس المسلسل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلنة تجسيدها دور فتاه شعبيه تدعى «مهره».

وانهالت تعليقات الوسط الفني على المنشور، وكان من أبرز المهنئين لياسمين عبدالعزيز الفنانة نادية الجندي والتي علقت قائلة: «ألف ألف مبروك يا حبيبتي بتمنالك النجاح والتوفيق من كل قلبي انتي والعوضي».

وكان أحمد العوضي أول المهنئين لزوجته ياسمين عبدالعزيز، كما علقت بدرية طلبة قائلة: «تبارك الله»، إضافة لنجوم آخرين هم: مني فاروق ومصطفى بسيط وهدى المفتي.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من المقرر عرضة في الموسم الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود.

مسلسل ضرب نار هو العمل الثاني الذي يجمع ياسمين عبد العزيز و زوجها الفنان أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه مؤخرًا بمسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي تم تقديمه رمضان 2021.