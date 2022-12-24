طقس سوهاج اليوم.. غيوم وانخفاض درجات الحرارة

طقس سوهاج اليوم يشغل الآلاف من أهالي المحافظة، بعد سقوط أمطار ووجود غيوم وسحب في صباح اليوم الجمعة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

طقس سوهاج اليوم

وجاء طقس سوهاج اليوم، حسب ما أعلنته، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتكون درجة الحرارة معتدل نهارًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 20، بينما تسجل الصغرى 12، ليكون الجو مائلًا للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

حال الطقس اليوم في سوهاج

وشهد طقس سوهاج أمس، عدة ظواهر جوية طوال اليوم ما بين سقوط للأمطار شبورة مائية تحجب الرؤية في معظم مدن المحافظة والطرق، ووجود غيوم حجبت أشعة الشمس، مع زيادة الإحساس بالبرودة بفترتي الصباح والليل، توجد أطار، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمتابعة مخرات السيول، تقلبات الظواهر الجوية بطقس سوهاج على مدار 24 ساعة، كما تفقد مخرات السيول وساقلته بالحواويش ودار السلام وأخميم.

وأكد تمركز سيارات الكسح الشفط ومعدات الصرف اللازمة في الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري والمباشر في حالة حدوث أي مشكلة.