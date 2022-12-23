«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، والتي تضمنت الـ72 ساعة المقبلة بداية من السبت الموافق 24 ديسمبر حتى الإثنين الموافق 26 ديسمبر.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس الأيام القادمة، تسودها أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، لطيفة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة في أول الليل، باردة في آخره على أغلب الأنحاء.

مناطق سقوط الأمطار غدًا

ومن المتوقع سقوط أمطار غدًا السبت، تتراوح حدتها بين متوسطة لخفيفة بنسبة حدوث 50%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ويشهد طقس الأحد والاثنين، أمطارا متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة السبت 24 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 25 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة الاثنين 26 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.