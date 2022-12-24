الرئيس التونسي: القضاء العادل يطهر البلاد من العابثين بمقدراتها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدرات الدولة لا يتحقق إلا بقضاء عادل، وفقًا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الجمعة، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الوضع العام في البلاد، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة حياد الإدارة الكامل خاصة في الانتخابات التي تعيشها تونس اليوم.