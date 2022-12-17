الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية: سنصنع تاريخا جديدا لبلادنا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا أثناء إدلاء قيس سعيد، الرئيس التونسي، وقرينته، صباح اليوم السبت، بصوتهما في الانتخابات التشريعية، التي انطلقت خارج البلاد الخميس الماضي.

المطالب الاقتصادية ستتحقق في مجلس النواب المقبل

وأكد «سعيد» أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية ستتحقق في مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم بعد مجلس النواب.

وأضاف أن تونس سوف تصنع تاريخًا جديدًا بهذه الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة العمل على وضع حد لمن نهبوا البلاد، ونصَّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب التونسي.

الرئيس التونسي يدعو إلى الإقبال للانتخابات

وقال سعيد: «أسقطوا الأقنعة عن الوجوه التي لبسوها.. أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدمًا لصنع تاريخ جديد».

ودعا رئيس البلاد، الشعب التونسي إلى الإقبال على المشاركة بالانتخابات، قائلًا: «أتوجه لجميع الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها، واحتكموا إلى ضمائركم وحدها، حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية».