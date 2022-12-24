سقوط أمطار على الإسكندرية فجر اليوم.. غرب المدينة الأكثر تضررا

شهدت توقعات أمطار الإسكندرية فجر اليوم السبت، باحتمالية سقوط أمطار على مناطق غرب المدينة كونها الأكثر تضررًا خلال نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المحافظة خلال تلك الأيام، ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الاثنين المقبل، وفق آخر تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشهد المدينة الساحلية ظهور سحب منخفضة ومتوسطة تتقدم إلى غرب المحافظة خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، على الإسكندرية فجر اليوم ومع الساعات الأولى من صباح اليوم.

أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم السبت على السواحل الشمالية بما تضمنه الإسكندرية، حيث تكون متوسطة الشدة، ويسود طقس مائل للبرودة نسبيًا على شمال البلاد نهارًا وبارد خلال ساعات الليل على جنوب البلاد.

أمطار على الإسكندرية فجر اليوم

وتبع توقعات سقوط أمطار الإسكندرية فجر اليوم السبت، الاستمرار بالعمل وفقا لحالة الطوارئ التي تعمل بها شركة الصرف الصحي في الإسكندرية منذ الثلاثاء الماضي وحتى تحسن الطقس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 14 درجة مئوية كبرى، و12 درجة مئوية صغرى، مع ارتفاع أمواج بنسبة متر ونصف إلى 2 متر ورياح شديدة شمالية غربية الاتجاه، بالإضافة إلى أمطار الإسكندرية فجر اليوم ما يزيد من حجم الصقيع.