أمريكا تتعاقد على معدات عسكرية جديدة بمليار دولار

منحت الولايات المتحدة، شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية، عقودًا دفاعية بأكثر من مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مبادرة لتمديد التمويل الحكومي حتى 30 ديسمبر الجاري، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»،إن رئيس البلاد وقع أمس الجمعة، على قانون يوفر للوكالات الفيدرالية تمويلا للسنة المالية 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الجمعة، وافق مجلس «النواب» الأمريكي، على مشروع الموازنة الأمريكية للسنة المالية الحالية، بحوالي 1.7 تريليون دولار، وافق عليها في وقت سابق، «مجلس الشيوخ».

68 صوتا يوافقون بـ«الشيوخ» لصالح التشريع

ويوم الخميس الماضي، وافق مجلس «الشيوخ» الأمريكي على موازنة الإنفاق الحكومي بـ1.7 تريليون دولار، ووافق 68 صوتاً لصالح التشريع مقابل رفض 29 صوتاً.

ويوفر مشروع قانون الموازنة، الذي يتألف من 4155 صفحة من 7772.5 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية، و858 مليار دولار ) لصالح تمويل الدفاع، كما تضمن مشروع القانون على 44.9 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».