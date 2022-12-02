الجيش الأمريكي يتعاقد مع شركة لوكهيد مارتن لإنتاج صواريخ هيمارس

منح الجيش الأمريكي، شركة «لوكهيد مارتن»، عقدا بقيمة 430 مليون دولار لإنتاج أنظمة صواريخ «هيمارس» وخدمات الدعم، بهدف لتلبية حاجة ملحة لدعم الجيش ومختلف شركاء المبيعات العسكرية الأجنبية.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في بيان، إلى اكتمال العقد بحلول 31 ديسمبر 2025، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية تجري «واشنطن» وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، محادثات مع عدد من دول منطقة «الشرق الأوسط» لإرسال منظومة الدفاع الجوي «ناسامز» إلى أوكرانيا، وفقا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة «رايثيون» الأمريكية لأنظمة الدفاع والفضاء، جريج هايز.

«الناتو»: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الذخيرة

وكان الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن الحلف لن ينجر عسكريا إلى الأزمة الأوكرانية، داعيا في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع مستشار ألمانيا أولاف شولتس، عقد بالعاصمة «برلين»، إلى زيادة إنتاج الذخيرة لصالح التكتل العسكري و«كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«الناتو»: حق الدفاع عن النفس منصوص بالميثاق الأممي

وأوضح ستولتنبرج، أن الحلف يقف إلى جانب «كييف» في حقها في الدفاع عن النفس، وهو حق منصوص عليه بالميثاق الأممي، مشيرا إلى حاجة أوكرانيا إلى مزيد من الذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعلنت السلطات الفرنسية، إن الغرب لن يضغط على «كييف» لإجبارها على التفاوض مع «موسكو»، وجاءت التصريحات الفرنسية على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي جو بايدنفي واشنطن.

وفي إطار عمليات التخريب التي تعرض لها خطي أنابيب الغاز الروسي «السيل الشمالي 1 و2»،قال الأستاذ المساعد في معهد أبحاث الدفاع السويدي، هانز ليفونج، إن المتفجرات المستخدمة في تخريب خطي الأنابيب ، ربما تم إنزالها بواسطة سفينة، وأشارت صحيفة «إكسبرسن» السويدية، إلى فرضية أخرى، مفادها أنه تم تركيب متفجرات على الأنابيب باستخدام غواصات.