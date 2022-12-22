اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من تنزانيا إلى مصر: نشكركم
كتب:
أحمد شوقي
08:39 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
عدد «الوطن»
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- القاهرة تضع خبراتها لخدمة الأشقاء الأفارقة والنتيجة سد «جوليوس نيريري»
- من تنزانيا إلى مصر: نشكركم
- رئيسة تنزانيا خلال احتفالية الملء الأول: السد يوفر إمكانات ضخمة لاقتصاد البلاد، ويحمي أهالينا من الفيضانات
- وزير الطاقة: حدث تاريخي والشركات المصرية المنفذة للمشروع التزمت بمعايير التنمية المستدامة
- مدير عام الكهرباء: أصبح لدينا مصدر جديد يقلل تكاليف الإنتاج
- توجيهات رئاسية بتكثيف جهود البحث عن البترول والغاز وتوسيع رقعة الاستكشافات
- السيسي: هدفنا تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي
- «التنسيقية» تناقش تحديات النقابات المهنية والعمالية ضمن الحوار الوطني
- «التموين»: 290 جنيهاً زيادة للمزارعين في سعر توريد طن قصب السكر
- انطلاق «كابيتانو مصر».. أول برنامج لاكتشاف «صلاح جديد» وتحقيق حلم الرئيس والمصريين
- «صبحي»: سنبدأ العناية بهؤلاء الأولاد لتقديمهم للمجتمع والأندية.. ونجوم الكرة المصرية: مجهود عظيم من «الشركة المتحدة» لاكتشاف وتنمية المواهب
الصفحة الثانية
- «تراخيص الشواطئ» توافق على 28 مشروعا في 7 محافظات
- «الصحة»: فحص 754 ألف طالب ضمن الكشف عن «الأنيميا والتقزم»
- تعاون بين الجامعات المصرية والمغربية لتطوير البحث العلمي
- «التعليم العالي»: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء العرب.. و«الميراوي»: «العلاقات تاريخية»
- «النقل»: غداً أولى رحلات الركاب بقطارات «تالجو» الفاخرة
- «الوزير»: تماثل قطارات الدول الأوروبية.. وتحقق نقلة في تاريخ السكة الحديد
- «الداخلية» تطلق قوافل طبية وإنسانية في قرى شمال سيناء
- «الهجرة» تدرس إنشاء مصانع لتدوير المخلفات بـ«الوفاء والأمل»
- «جندي»: إتاحة فرص الاستثمار للمصريين بالخارج وتذليل أي عقبات تواجههم
- «أحمد» على خطى كبار المقرئين ولُقّب بـ«طبيب القلوب»
الصفحة الثالثة
- «التخطيط» تستعرض «حياة كريمة» في اجتماع مجموعة العشرين بالهند
- الحكومة: منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة من يناير وحتى «رمضان»
- رئيس الوزراء: توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر بالمجان.. وسنراعي الانتشار الجغرافي وخاصة المناطق النائية والأكثر احتياجاً
- مباحثات مع الأمم المتحدة لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة
- «واشنطن»: دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار
- امتحانات «أولى وثانية ثانوي»: 85% اختيار من متعدد.. و15% «بوكليت»
- مباحثات مصرية صينية لتوطين التصنيع المحلي لعدد من المنتجات العسكرية
- بروتوكول بين إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة و«البحث العلمي»
- يوم رياضي لذوي الهمم: جري وكرة قدم.. وميداليات للفائزين
الصفحة الرابعة
- رئيسة تنزانيا: شكراً لمصر على سد «جوليوس نيريري»
- وزير الإسكان: المشروع أعاد لأذهاننا حلم تنفيذ السد العالي
- الوفد المصري: نضع خبراتنا في خدمة أشقائنا الأفارقة.. وما يحدث يجسّد قدرة وإمكانيات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى
- التحالف المنفذ: دلتا نهر «روفيجي» تودع الفيضانات التي تسببت في وفاة آلاف أغلبهم من الأطفال
- «الجزار»: الرئيس كلفني منذ توليت منصبي بمتابعة تنفيذه
الصفحة الخامسة
- الحقائق تفضح الشائعات
- «قناة السويس» تحسم الجدل حول مشروع قانون «الصندوق»
- «ربيع»: لن يقترب من أصولها.. ولا يوجد دستورياً ما يمنع تأسيسه.. ورأسماله المرخص 100 مليار جنيه
- يستهدف إقامة مشروعات عملاقة كبناء السفن الضخمة وسنفرض سيادتنا عليها
- الصندوق قيمة مضافة لهيئة قناة السويس والبلد.. ولن نقتطع أي أموال من ميزانية الدولة لحسابه
- مليون مصري شاركوا في عمليات حفر الممر الملاحي قبل 153 عاماً
- كرم جبر: «قناة السويس» ستظل مصرية إلى أن يرث الله الأرض
- ضياء رشوان: الدولة حريصة على إذاعة كل تفاصيل مشروع الصندوق
- مقال الدكتور محمود خليل: آلام «حنة» وميلاد «الصدِّيقة»
الصفحة السادسة
- التجهيزات استمرت 4 سنوات بالتنسيق مع اليابان والسعودية.. والفريق ضم 60 طبيباً
- مصر تقتحم «زراعات الرئة» من متبرعين أحياء
- أول «زرع رئة» بمصر: 14 ساعة عمليات تنهي آلام «سحر»
- المريضة تتعافى في العناية المركزة وشقيقاها يغادران المستشفى.. و«ربيع»: «قضيت 6 شهور مش عارف أنام الليل»
- الفريق الطبي: 60 طبيباً و3 غرف عمليات لإجراء الجراحة.. والمريضة والمتبرعون حالتهم مستقرة
- «أنور»: العملية استغرقت 14 ساعة وهي الأصعب من نوعها.. واستلزمت خبرة وتدريبات في مصر والسعودية واليابان.. والمريضة كانت تعيش على الأكسجين
- مدير «عين شمس التخصصي»: بدأنا العمل منذ 4 سنوات.. وأزمة «كورونا» سبب تأخير جراحات زرع الأعضاء
- نطالب بتفعيل لائحة نقل الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة للتوسع في إجراء هذا النوع من الجراحات
الصفحة السابعة
- أعراضه عبارة عن تقشير الجلد.. ولا يمكن تشخيصه خلال الحمل
- مرض مناعي يغتال البراءة
- أطباء: علاج المصابين به صعب وناتج عن خلل وراثي.. وأبرز أسبابه زواج الأقارب
- «فيروز».. طفلة المحلة المصابة «حالتها مستقرة»
- تبلغ من العمر 8 أيام.. وانتقلت للمستشفى فور ولادتها وتخضع للعلاج حالياً
- «جميل»: أنصح بوضع الطفل في الحضّانة.. واستخدام محاليل ومرطبات للجلد لمنع الجفاف لأنه لا يستطيع الرضاعة
- «السعيد»: يغطي الجسم كله ما عدا الأظافر ويعالج بالمرطبات وبعض الأطفال تظهر على جلودهم طبقة «شمع» ليس لها علاج
- د. منى الجنزوري: زواج الأقارب أهم مسببات «الشمع النادر».. وأطباء الوراثة والجلدية هم الأقدر على تشخيصه وعلاجه وتوعية الأهالي بطريقة التعامل مع المصاب
- رئيس «أطفال عين شمس» السابق: مرض نادر وتوجد حالات خضعت للعلاج وعاشت حياة طبيعية
- مسبباته 65% منها وراثي و30% مناعي والمرض ينقسم لـ20 نوعاً.. وعالجت حالة مصابة خلال 20 يوماً فقط
الصفحة الثامنة
- الرحيل ممنوع.. والغضب مرفوض
- فرمان من رئيس الأهلي ضد لاعبيه.. ومهاجم النجم يدخل الحسابات.. والفريق يستعد لسموحة
- «الإيجيبشن ليج» في سكة الكبار
-21 هدفاً و3 بطاقات حمراء ولقاء وحيد بلا أهداف حصيلة الجولة الثامنة.. الزمالك الأقوى.. والأحمر يواصل هوايته
- الضحايا ٧.. ولسّه
- فشل المدرب المؤقت وأسماء تنتظر رصاصة الرحمة
- «حصاد المونديال».. «أسود الأطلس» الرابح الأكبر.. الأرجنتين تكتفى بالقليل.. والبرازيل كما هي مهما كانت النتائج