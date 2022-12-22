اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من تنزانيا إلى مصر: نشكركم  

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- القاهرة تضع خبراتها لخدمة الأشقاء الأفارقة والنتيجة سد «جوليوس نيريري»

- من تنزانيا إلى مصر: نشكركم

- رئيسة تنزانيا خلال احتفالية الملء الأول: السد يوفر إمكانات ضخمة لاقتصاد البلاد، ويحمي أهالينا من الفيضانات

- وزير الطاقة: حدث تاريخي والشركات المصرية المنفذة للمشروع التزمت بمعايير التنمية المستدامة

- مدير عام الكهرباء: أصبح لدينا مصدر جديد يقلل تكاليف الإنتاج

- توجيهات رئاسية بتكثيف جهود البحث عن البترول والغاز وتوسيع رقعة الاستكشافات

- السيسي: هدفنا تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي

- «التنسيقية» تناقش تحديات النقابات المهنية والعمالية ضمن الحوار الوطني

- «التموين»: 290 جنيهاً زيادة للمزارعين في سعر توريد طن قصب السكر

- انطلاق «كابيتانو مصر».. أول برنامج لاكتشاف «صلاح جديد» وتحقيق حلم الرئيس والمصريين

- «صبحي»: سنبدأ العناية بهؤلاء الأولاد لتقديمهم للمجتمع والأندية.. ونجوم الكرة المصرية: مجهود عظيم من «الشركة المتحدة» لاكتشاف وتنمية المواهب

الصفحة الثانية

- «تراخيص الشواطئ» توافق على 28 مشروعا في 7 محافظات

- «الصحة»: فحص 754 ألف طالب ضمن الكشف عن «الأنيميا والتقزم»

- تعاون بين الجامعات المصرية والمغربية لتطوير البحث العلمي

- «التعليم العالي»: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء العرب.. و«الميراوي»: «العلاقات تاريخية»

- «النقل»: غداً أولى رحلات الركاب بقطارات «تالجو» الفاخرة

- «الوزير»: تماثل قطارات الدول الأوروبية.. وتحقق نقلة في تاريخ السكة الحديد

- «الداخلية» تطلق قوافل طبية وإنسانية في قرى شمال سيناء

- «الهجرة» تدرس إنشاء مصانع لتدوير المخلفات بـ«الوفاء والأمل»

- «جندي»: إتاحة فرص الاستثمار للمصريين بالخارج وتذليل أي عقبات تواجههم

- «أحمد» على خطى كبار المقرئين ولُقّب بـ«طبيب القلوب»

الصفحة الثالثة

- «التخطيط» تستعرض «حياة كريمة» في اجتماع مجموعة العشرين بالهند

- الحكومة: منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة من يناير وحتى «رمضان»

- رئيس الوزراء: توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر بالمجان.. وسنراعي الانتشار الجغرافي وخاصة المناطق النائية والأكثر احتياجاً

- مباحثات مع الأمم المتحدة لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة

- «واشنطن»: دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار

- امتحانات «أولى وثانية ثانوي»: 85% اختيار من متعدد.. و15% «بوكليت»

- مباحثات مصرية صينية لتوطين التصنيع المحلي لعدد من المنتجات العسكرية

- بروتوكول بين إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة و«البحث العلمي»

- يوم رياضي لذوي الهمم: جري وكرة قدم.. وميداليات للفائزين

الصفحة الرابعة

- رئيسة تنزانيا: شكراً لمصر على سد «جوليوس نيريري»

- وزير الإسكان: المشروع أعاد لأذهاننا حلم تنفيذ السد العالي

- الوفد المصري: نضع خبراتنا في خدمة أشقائنا الأفارقة.. وما يحدث يجسّد قدرة وإمكانيات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى

- التحالف المنفذ: دلتا نهر «روفيجي» تودع الفيضانات التي تسببت في وفاة آلاف أغلبهم من الأطفال

- «الجزار»: الرئيس كلفني منذ توليت منصبي بمتابعة تنفيذه

الصفحة الخامسة

- الحقائق تفضح الشائعات

- «قناة السويس» تحسم الجدل حول مشروع قانون «الصندوق»

- «ربيع»: لن يقترب من أصولها.. ولا يوجد دستورياً ما يمنع تأسيسه.. ورأسماله المرخص 100 مليار جنيه

- يستهدف إقامة مشروعات عملاقة كبناء السفن الضخمة وسنفرض سيادتنا عليها

- الصندوق قيمة مضافة لهيئة قناة السويس والبلد.. ولن نقتطع أي أموال من ميزانية الدولة لحسابه

- مليون مصري شاركوا في عمليات حفر الممر الملاحي قبل 153 عاماً

- كرم جبر: «قناة السويس» ستظل مصرية إلى أن يرث الله الأرض

- ضياء رشوان: الدولة حريصة على إذاعة كل تفاصيل مشروع الصندوق

- مقال الدكتور محمود خليل: آلام «حنة» وميلاد «الصدِّيقة»

الصفحة السادسة

- التجهيزات استمرت 4 سنوات بالتنسيق مع اليابان والسعودية.. والفريق ضم 60 طبيباً

- مصر تقتحم «زراعات الرئة» من متبرعين أحياء

- أول «زرع رئة» بمصر: 14 ساعة عمليات تنهي آلام «سحر»

- المريضة تتعافى في العناية المركزة وشقيقاها يغادران المستشفى.. و«ربيع»: «قضيت 6 شهور مش عارف أنام الليل»

- الفريق الطبي: 60 طبيباً و3 غرف عمليات لإجراء الجراحة.. والمريضة والمتبرعون حالتهم مستقرة

- «أنور»: العملية استغرقت 14 ساعة وهي الأصعب من نوعها.. واستلزمت خبرة وتدريبات في مصر والسعودية واليابان.. والمريضة كانت تعيش على الأكسجين

- مدير «عين شمس التخصصي»: بدأنا العمل منذ 4 سنوات.. وأزمة «كورونا» سبب تأخير جراحات زرع الأعضاء

- نطالب بتفعيل لائحة نقل الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة للتوسع في إجراء هذا النوع من الجراحات

الصفحة السابعة

- أعراضه عبارة عن تقشير الجلد.. ولا يمكن تشخيصه خلال الحمل

- مرض مناعي يغتال البراءة

- أطباء: علاج المصابين به صعب وناتج عن خلل وراثي.. وأبرز أسبابه زواج الأقارب

- «فيروز».. طفلة المحلة المصابة «حالتها مستقرة»

- تبلغ من العمر 8 أيام.. وانتقلت للمستشفى فور ولادتها وتخضع للعلاج حالياً

- «جميل»: أنصح بوضع الطفل في الحضّانة.. واستخدام محاليل ومرطبات للجلد لمنع الجفاف لأنه لا يستطيع الرضاعة

- «السعيد»: يغطي الجسم كله ما عدا الأظافر ويعالج بالمرطبات وبعض الأطفال تظهر على جلودهم طبقة «شمع» ليس لها علاج

- د. منى الجنزوري: زواج الأقارب أهم مسببات «الشمع النادر».. وأطباء الوراثة والجلدية هم الأقدر على تشخيصه وعلاجه وتوعية الأهالي بطريقة التعامل مع المصاب

- رئيس «أطفال عين شمس» السابق: مرض نادر وتوجد حالات خضعت للعلاج وعاشت حياة طبيعية

- مسبباته 65% منها وراثي و30% مناعي والمرض ينقسم لـ20 نوعاً.. وعالجت حالة مصابة خلال 20 يوماً فقط

الصفحة الثامنة

- الرحيل ممنوع.. والغضب مرفوض

- فرمان من رئيس الأهلي ضد لاعبيه.. ومهاجم النجم يدخل الحسابات.. والفريق يستعد لسموحة

- «الإيجيبشن ليج» في سكة الكبار

-21 هدفاً و3 بطاقات حمراء ولقاء وحيد بلا أهداف حصيلة الجولة الثامنة.. الزمالك الأقوى.. والأحمر يواصل هوايته

- الضحايا ٧.. ولسّه

- فشل المدرب المؤقت وأسماء تنتظر رصاصة الرحمة

- «حصاد المونديال».. «أسود الأطلس» الرابح الأكبر.. الأرجنتين تكتفى بالقليل.. والبرازيل كما هي مهما كانت النتائج