السلطات الروسية تكشف عن سبب حريق دار المسنين في «كيميروفو»

تعرض دار لرعاية المسنين مكون من طابقين في مدينة «كيميروفو» جنوب غربي سيبيريا، لأضرار بالغة، فيما تعرض الطابق الثاني للانهيار جراء حريق نشب في المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وقالت الأجهزة الأمنية الروسية، إن سبب حريق دار رعاية المسنين في «كيميروفو»، استعمال فرن التدفئة بطريقة غير صحيحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت السلطات الروسية، إلى أنه سيتم فحص جميع دور رعاية المسنين، وتحديدا غير الحكومية «الخاصة» في المنطقة في غضون أسبوع، وفقا لما أعلنه حاكم «مقاطعة كيميروفو» سيرجي تسفيليوف.

ووصل عمدة المدينة دميتري أنيسيموف ورئيس حكومة كوزباس إيليا سيرديوك، إلى موقع الحريق.