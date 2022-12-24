الشرطة الأمريكية تغلق مركزا تجاريا بعد أنباء عن إطلاق نار

أعلنت السلطات الأمريكية، إغلاق «مول أوف أمريكا» بعد أنباء عن إطلاق نار في «بلومنجتون» بولاية «مينيسوتا» وسط غرب الولايات المتحدة.

وجاء إطلاق النار، في وقت تشهد فيه مراكز التسوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة تدفقًا قبل أيام فقط من عيد الميلاد.

وقالت إدارة «شرطة بلومنجتون»، إن الشرطة وطواقم الطوارئ الطبية كانت في موقع إطلاق نار في المركز التجاري، مشيرة إلى إغلاق المركز التجاري، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «أسوشيتد برس» الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متسوقين يختبئون في المتاجر.