مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية كارولاينا الشمالية بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 5 أشخاص برصاص مسلح في مدينة «رالي» بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان من بين القتلى ضابط شرطة خارج الخدمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

إلقاء القبض على المشتبه في حادث إطلاق النار

وقالت عمدة «رالي»، ماري آن بالدوين، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد إطلاق نار في المدينة، مضيفة إن هذا يوم حزين ومأساوي للمدينة.

وأشار مسؤولو «كارولينا الشمالية»، إلى إلقاء القبض على المشتبه في حادث إطلاق النار، ونصحت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، سكان «حي هيدنجهام» بالبقاء في منازلهم.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات صورتها طائرة هليكوبتر من قناة «دابليو آر أيه أل - تي في» التابعة لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أكثر من 12 سيارة طوارئ على طريق عبر منطقة غابات.