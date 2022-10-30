قتيل و8 جرحى في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار خلال الليل في تالاهاسي بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة تالاهاسي في بيان صحفي إن العديد من الأشخاص بدأوا في إطلاق النار قبل منتصف الليل بقليل بتوقيت الولايات المتحدة، بالقرب من جامعة فلوريدا.

الحادث وقع قرب متجر للخمور والقبض على الجاني

وقال رئيس شرطة تالاهاسي، لورانس ريفيل، في مؤتمر صحفي، إن ضباط الشرطة الذين سمعوا طلقات نارية وجدوا رجلاً بالغًا خارج متجر الخمور مات متأثراً بجراحه في مكان الحادث.

ولاحظت الشرطة مسلحا يطلق النار على حشد كبير قبل الركض نحو مطعم ماكدونالدز، وفقا للبيان، وقالت الشرطة إن ضابطين لاحقوه و«أعطاه أوامر شفهية لإلقاء سلاحه».

وقال البيان إن الرجل أطلقت عليه النار بعد ذلك لإيقاف المزيد من التهديدات ومنع إصابة أي شخص آخر في الحشود، وقالت شرطة تالاهاسي إن الرجل أصيب بجروح لا تشكل خطورة على حياته وتم احتجازه.

اعتقال 3 آخرين وربما يكون هناك آخرون

وقالت الشرطة الأمريكية: «أصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح تتراوح بين الطفيفة والخطيرة»، ولم يتم الكشف عن أعمار وهويات الضحايا.

وقال ريفيل خلال المؤتمر الصحفي إن ثلاثة من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، مضيفًا أنه لم يتم استبعاد مزيد من الاعتقالات، ولا يزال الحادث قيد التحقيق، وقال المسؤول إن الشرطة تعتقد أن إطلاق النار كان حادثة فردية.