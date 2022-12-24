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السيطرة على حريق ضخم بماسورة غاز في مدينة نصر بالقاهرة

كتب:

أحمد حامد دياب
06:55 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
الحريق

الحريق

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز.

المحافظ يتوجه لمكان الحريق

وانتقل على الفور لموقع الحادث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

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بقلم أحمد حامد دياب