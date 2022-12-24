سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم.. وتحذير للمواطنين

سقطت أمطار غزيرة منذ قليل، على مناطق متفرقة في الإسكندرية منذ الفجر وحتى صباح اليوم السبت، وهو الأمر المستمر حتى الوقت الراهن في كافة أرجاء عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث أن اليوم أشد أيام نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فإن الأمطار سقطت منذ منتصف الليل وحتى الوقت الراهن بدرجة من متوسطة إلى غزيرة و بالتحديد على الطرق السريعة غرب المدينة الساحلية، بالإضافة إلى مناطق العجمي والكيلو 21، مع سقوط أمطار متوسطة على حي الجمرك وصولا إلى نطاق شرق الإسكندرية وأحياء المنتزه أول وثان.

تحذير بالتواجد في المنزل خلال فترة أمطار الإسكندرية اليوم

وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين، في بيان لها، بضرورة التواجد في المنزل خلال أوقات الأمطار في حال لم يحتج أحد النزول، مشددين على أن تكون حركة المواطنين خلال الأمطار في حالة الضرورة القصوى، مع تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

انتشار سيارات الصرف الصحي للحد من تراكم المياه

وتبع ذلك انتشار سيارات الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع الموقف بشكل لحظي ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الشركة والتي تعمل بها منذ يوم الثلاثاء الماضي.