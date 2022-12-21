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«الشعب الجمهوري» يعلن تسلمه توصيات لجانه واستعداده للمشاركة في الحوار الوطني

كتب:

يسرا البسيوني
07:17 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
المؤتمر

المؤتمر

أعلن حزب الشعب الجمهوري، تسلمه مقترحات وتوصيات اللجان الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، واستعداده للمشاركة الفعلية في جلسات الحوار الوطني، التي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وحضره قيادات الحزب وأعضاء اللجان الفرعية الموازية، وأعضاء الشباب المركزية.

كان المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بادر بإصدار قرارا بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، التي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت المُبادرة من الحزب، تزامنا مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني، من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكل اللجان الفرعية المُنبثقة من المحاور، واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.

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