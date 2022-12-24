«مياه الإسكندرية» تدفع بمعدات وسيارات لسحب تجمعات الأمطار من الشوارع

تسببت أمطار الإسكندرية الغزيرة اليوم السبت، في تراكم المياه في مناطق عدة مع أول نوة حقيقية تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط خلال شتاء 2022 - 2023، الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي فعليا، بنوة الفيضة الصغرى، ودفعت شركة المياه بعدد من سيارات الصرف الصحي لسحب كميات كبيرة من المياه المتواجدة في الشوارع.

تراكم مياه الأمطار بشارع فرنسا في الإسكندرية

وتراكمت مياه أمطار الإسكندرية في شارع فرنسا بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية نتيجة الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى شوارع غرب الإسكندرية الأخرى في أحياء العجمي والجمرك.

تبع ذلك تواجد لحظي لسيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحي لرفع تراكمات المياه، وتسهيل حركة المرور في تلك الشوارع الرئيسية الهامة.

رفع تجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم، أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار أمام حي شرق وأسفل كوبري سيدي جابر التي ظهرت على منطقة وسط.

أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن الشركة دفعت بمعدات وسيارات لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، مؤكدًا استمرار هذه المعدات للتعامل مع سقوط الأمطار بشكل فوري حال حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

152 سيارة لمنع تراكم المياه في الإسكندرية

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه بناء على تقرير الأرصاد، بعدم استقرار حالة الجو وتوقعات سقوط أمطار، جرى نشر 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية.