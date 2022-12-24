المستشار محمد عبدالمحسن رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة

أعلن المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، فوز المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، بمنصب رئيس النادي، وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وحصل المستشار محمد عبدالمحسن على 2489 صوتًا، فيما حصل أقرب منافسيه المستشار محمد الذهبي على 920 صوتًا.

تفاصيل وتوزيع الأصوات الانتخابية

وقال المستشار محمد رضا شوكت، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، إنَّ أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المقيدين في الكشوف بلغ 14732 عضوًا، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم بالنسبة لمنصب رئيس النادي 3448 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3409 أصوات، والأصوات الباطلة 39 صوتًا.

وأضاف أنَّ ذات العدد من الناخبين شارك في القسم الثاني من العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي، غير أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 3060 صوتًا، في حين يلغ عدد الأصوات الباطلة 388 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي القضاة عن المقاعد المخصصة للمستشارين وعددها 5 مقاعد كل من المستشارين أبو الحسين فتحي قايد 2418 صوتًا، ومحمد صبحي خليفة 2182 صوتًا، وحازم رسمي 2448 صوتًا، وحازم أبو سديرة 2110 أصوات، وحمدي عبدالتواب 1735 صوتًا، وجميعهم من قائمة المستشار محمد عبدالمحسن.

كما فاز بعضوية بمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة بمجلس الإدارة، كل من شادي خليفة 2359 صوتًا وأحمد سمير الجمال 2239 صوتًا، ومحمد بهاء جمال الدين 1750 صوتًا، محمود زيدان 2210 أصوات، ويوسف أسامة فرحات 1642 صوتًا.

وفاز بالمقاعد المخصصة للنيابة العامة كل من محمد هاني عبدالجابر 2740 صوتًا، وعمرو طنطاوي 2672 صوتًا، وكريم الزقرد 2825 صوتًا، ورامي حسن 2773 صوتًا، ومحمد عصام عيسى 2617 صوتًا.

فوز عبد الستار امام بمقعد المتقاعدين

وفاز المستشار عبد الستار إمام 1918 صوتًا، وذلك بالمقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين.

ووجه المستشار محمد رضا شوكت الشكر للمرشحين في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مؤكّدًا التزامهم وكونهم على قدر ومكانة القضاء، مشددًا على العدل ركن من أركان الدولة وصفة اختص بها الله ذاته وأنعم على القضاة العمل على إرسائه، لافتًا إلى أنَّ انتخابات النادي جرت في أجواء من الشفافية والود، مشيرًا إلى الجهد الذي بذله المشرفون القضائيون باللجان الفرعية.