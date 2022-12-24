«الري»: تأهيل 1550 كيلو مترا من الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، وذلك بحضور المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وزارة الري تشارك في «حياه كريمة» لتحسين ظروف المعيشة

وقال «سويلم»، إن المبادرة الرئاسية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين، خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، إضافة لتوفير فرص عمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.

وأضاف، أن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال «حياه كريمة»، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول، وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى للمبادرة، وذلك في نطاق 20 محافظة.

وأشار الوزير إلى أنه يُجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4362 كيلومترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 2812 كيلومترا، وجاري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1550 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظتي المنيا وأسوان، وجاري العمل في 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزي ملوي ودير مواس بمحافظة المنيا.

حماية جوانب نهر النيل في المنيا

كما قامت الوزارة بتدبير 144 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع بمحافظات سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة)، وذلك لإقامة 126 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

وأشار أن محطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي كان لها النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض، تلاها مشروعات مراكز الشباب (13 قطعة) ثم المراكز الطبية (8 قطع)، والمواقف النموذجية (6 قطع)، والمدارس (5 قطع)، والأسواق الحضرية (5 قطع)، والوحدات البيطرية (4 قطع)، ووحدات الإسعاف (4 قطع).