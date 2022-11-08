«حياه كريمة» تشارك في الاجتماع الأول لمنظمة «شباب بلد» بقمة المناخ

شاركت مؤسسة «حياة كريمة» في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمنظمة «شباب بلد» التابعة لليونيسف، ضمن فاعليات قمة المناخ «COP27» المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022.

ويضم المجلس الاستشاري للمنصة، عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى منها: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والدكتورة أمنية عمراني، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مصر.

ويجتمع المجلس الاستشاري، لاتخاذ قرارات فعالة لتفعيل دور ومشاركة الشباب في مصر، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة، وأهداف في الاجتماع الأول للمجلس، تنعكس على التزامات المنصة تجاه الشباب، كما سيتضمن المجلس مناقشة المبادرات، وأطر العمل الوطنية، بما في ذلك UNSDCF للمشاريع ذات الصلة، التي تشارك فيها كيانات الأمم المتحدة.

تشكيل تحالف شباب بلد

ولضمان آلية حوكمة وطنية فعالة وشاملة للمنصة، جرى تشكيل تحالف شباب بلد، والذي يتمثل مهمته في الاستفادة من رأس المال الاجتماعي والمالي الفردي لدعم تنفيذ حركة شباب بلد في مصر، حيث سيجمع كلا الطرفين ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والشباب الذين لديهم القدرة على العمل كمحفزات لتسريع التقدم في مهارات الشباب والتعليم وريادة الأعمال والتوظيف.

انطلقت منصة «شباب بلد» في يناير الماضي، أثناء منتدى شباب العالم تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتكون المنصة الوطنية المستدامة للشباب، وللشركاء متعددي الأطراف، الذين يعملون معًا لضمان حصول الشباب في مصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، على فرص في التعليم والتعلم، من خلال كسب المهارات اللازمة والتي تؤهلهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وأن يكون لهم مشاركة إيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود» Generation Unlimited، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، الذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ، إذ تسلمت مصر رئاسته في الدورة السابعة والعشرين من المملكة المتحدة.

ويضم المجلس الاستشاري لمبادرة «شباب بلد»، الدكتور عمرو طلعت، وزير اﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كممثلين للجانب الحكومي، وكل من ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وريم سامي سعد، عضو مجلس إدارة سامكريت للاستثمارات، كممثلين للقطاع الخاص، وكل من ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وكيم جين يونج، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة كممثلين لشركاء التنمية، بالإضافة إلى ممثل اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز وأمنية العمراني مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ (COP27) للشباب، الدكتورة غاده مكادي مدير عام الشركات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومدير مبادرة "شباب بلد".

مبادرة شباب

وأعربت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، عن سعادتها بعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمنظمة «شباب بلد»، التابع للأمم المتحدة، وتشرفها بكونها أحد أعضائه، مشيرة إلى أن تمثيل مؤسسة حياة كريمة في المجلس الاستشاري، جاء استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تمكين الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يعمل بها آلاف الشباب المتطوع، لتحسين مستوى معيشة المواطنين في 4584 قرية في محافظات مصر.

وعقبت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس، قائلةً: إن «الأمم المتحدة حريصة على توحيد الجهود بغرض نجاح المبادرة، ونأمل أن تكون منجزات المبادرة في مصر نموذجا يحتذى في دول أخرى اقليميا وعلى مستوى العالم».

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة إن تشكيل المجلس الاستشاري يضمن تمثيل مختلف الشركاء في المبادرة. وإن الخبرات العملية والرؤى العميقة لدى أعضاء المجلس ستضمن وضع المبادرة على الطريق الصحيح لتلبية تطلعات الشباب في مصر.

جدير بالذكر أن مبادرة «شباب بلد»، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود» Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.