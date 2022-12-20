جامعة حلوان تطلق المرحلة الأولى من مشروع تشغيل 1000 طالب

أطلقت جامعة حلوان مشروع تشغيل الألف طالب في المرحلة الأولى بكليات «الحاسبات، والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والتكنولوجيا، والتعليم، والتجارة وإدارة الأعمال»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد ناصر، أمين عام الجامعة، وإشراف هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

زراعة 1000 شجرة

استهدف المشروع مشاركة طلاب الجامعة في تجميل كليات الجامعة، إضافة إلى زراعة 1000 شجرة في المرحلة المقبلة، والمشاركة في أعمال الصيانة «النجارة، والكهرباء، والنقاشة»، طبقا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالاستفادة من قدرات الشباب الإبداعية في تجميل الجامعة والمشاركة في تنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر.

خطة المشروع

وتضمنت خطة المشروع في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تهيئة معامل الكلية لتكون مؤهلة لاستقبال الطلاب، وتجهيز أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض، والتأكد من سلامة الأجهزة، والتأكد من عمل المقابس الموجودة في المعامل، وتشجير وزراعة المساحات الطينية في الكلية، ونظيف التربة من أي نفايات، تجهيز التربة لاستقبال النباتات والأشجار، وزراعة شتلات وغيرها من النباتات في التربة، وتهيئة مصلى السيدات والرجال وتنظيف المسجد بالكامل، وإعادة ترتيب سجادات الصلاة، وتنظيف وترتيب المكتبات بداخل كل مسجد، وتجهيز وطلاء جدران الكلية، وتغيير المقابس الكهربائية وتحديد التالف منها، والتأكد من سلامة الباقي، وتغيير المصابيح الكهربائية في الكلية، ودهان الأرصفة المحيطة بالكلية، وإعداد مقاعد الكلية وتنظيمها والأدراج وطلائها.

كما تضمنت خطة كليات التجارة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والصيدلة التنظيف والتشجير والدهانات.