رئيس جامعة حلوان: إنشاء مركز استشاري لدعم ورعاية البحث العلمي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تدشين مركز استشاري للبحث العلمي لدعم ورعاية البحث العلمي بالجامعة، ووجه بالاعتماد على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كشريك أساسي في كافة المجالات، موضحاً أن الجامعة حريصة على رفع مساهمات ودعم البحث العلمي.

تفعيل دور وحدة التايكو

من جانبها، قالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال احتفالية التميز للنشر الدولي، أنه تم إنشاء وحدة الحاضنات التكنولوجية وتفعيل دور وحدة التايكو، كذلك تم تعديل وتطوير لائحة مكافآت وتكاليف النشر الدولي والعدد الأقصى للأبحاث المقدمة من كل باحث لتكون حافزاً لعلماء الجامعة وباحثيها على بذل المزيد من الجهد.

إطلاق مجلة علمية تطبيقية

وأضافت أن مجلات كليات الجامعة شهدت طفرة كبيرة دلل عليها حصول معظم هذه المجلات على العلامة الكاملة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات المصرية، كما أطلقت الجامعة مجلة خاصة للفنون بالاستعانة بأحد دور النشر العالمية، وبصدد إطلاق مجلة علمية تطبيقية بالتعاون مع نفس دار النشر.

وأصدرت الجامعة ميثاقها الأول لأخلاقيات البحث العلمي ليكون نبراساً يهتدي به وحفل البحث العلمي لثلاث سنوات متعاقبة، وحرصت على استمرارية تلك المناسبة للعام الرابع على التوالي لتكون عرفاً تتوارثه الأجيال.