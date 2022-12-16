انطلاق مسابقة «عباقرة جامعة حلوان» بجوائز مالية تصل إلى 40 ألف جنيه

تنطلق مسابقة عباقرة جامعة حلوان خلال الترم الثاني للعام الجامعي الحالي حيث تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وتنفيذ مسابقة على مستوى الكليات لاختيار4 طلاب من الطلاب المتميزين علمياً وثقافياً بواقع طالبان وطالبتان خلال الفترة من 15/12/2022 حتى 30/1/2023 للمشاركة في المسابقة على مستوى جميع الكليات على أن تكون المسابقة في مجالات متعددة كالآتي (الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، الفنون، اللوحات والمعالم).

تفاصيل المرحلة الثانية من المسابقة

في المرحلة الثانية يتم عمل تصفية أولى – تصفيات تمهيدية – خلال الأسبوع الأول من الترم الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بين جميع الكليات لتصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى كليات الجامعة، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة في بيانها.

وتكون المرحلة الثالثة تنفيذ مسابقة على مستوى جميع الكليات بواقع عدد (16 كلية) التي تم اختيارها نتيجة التصفيات الأولى بين الكليات في مجالات متعددة كالآتي (الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، الفنون، اللوحات والمعالم) كمحاكاة لمسابقة برنامج عباقرة الجامعات لاختيار وإعداد فريق متكامل من ذي القدرات المتميزة فكرياً وعلمياً و ثقافياً من طلاب للمشاركة في الملتقيات الدولية والمحلية.

جوائز مسابقة عباقرة حلوان

وتكون جوائز المسابقة المركز الأول 40000 جنيه، والمركز الثاني 25000 جنيه المركز الثالث 15000 جنيه.

اكتشاف المواهب والمهارات في الحرف اليدوية

وفي سياق منفصل، استقبلت كلية الاقتصاد المنزلى، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية الكاتب والأديب الكبير محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل والدكتورة صفية إسماعيل مدير عام المركز القومي لثقافة الطفل والدكتورة مديحة الصباح مدير إدارة البروتوكولات والمراسم بالمركز، والدكتورة مروة هاشم نائب مدير المركز.

وأشار الدكتور خالد القاضي إلى حجم الإنجازات التي تمت بالتعاون بين الكلية والمركز وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي، وبالأخص ما تم من جامعة حلوان ومساهمة الكلية في اكتشاف المواهب والمهارات في الحرف اليدوية بالتعاون مع المركز والمساهمة في إعداد برامج التغذية السليمة.

وتحدث الأديب محمد ناصف عن الدور التوعوي التى تقوم تقوم به الكلية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة ومراكز ثقافة الطفل منذ عشرات السنوات وما كان له من بالغ الأثر في تغيير ثقافة الطفل وبالأخص في مجال حماية البيئة.