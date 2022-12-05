راعي كنيسة العذراء مريم بطنطا: «مرور العائلة المقدسة بارك كل أرض مصر»

قال القمص أبانوب لويس، راعي وكاهن كنيسة العذراء مريم بالغربية، إن الاهتمام برحلة العائلة المقدسة من أهم الأشياء التي جعلت العالم كله يلتفت لها، خاصة أن الملاك أمر القديس يوسف النجار، وقال له: «قم وخذ الصبي وأمه واهرب لمصر».

مرور العائلة المقدسة بمصر باركها

وأضاف «لويس»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «نشكر ربنا أن كلمة مصر ذكرت في الإنجيل أكثر من 100 مرة، وكلمة المصريين ذكرت أكثر 200 مرة، وأمر الملاك للقديس يوسف النجار يبين مدى عظمة اهتمام ربنا بأرض مصر والمصريين، لأن أرض مصر هي أرض سلام وأمان».

وتابع: «مرور العائلة المقدسة باركت كل أرض مصر، من ضمن هذه الأماكن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في سمنود بمحافظة الغربية، ومكثوا في المكان 17 يوما».

وواصل: «بالرغم من أن هيرودس أمر أي بلد تقابل العائلة المقدسة بقتلها إلا أن سمنود نالت بركة عظيمة لأن السيد المسيح وهو طفل أقام ميت في سمنود، حيث كانت لديه معجزات وهو مهدا وصبيا».

السيدة العذراء شكرت أهل سمنود

واستكمل: «كل شعب سمنود خرج ليقابل العائلة المقدسة وتستضيفها في بيتها، والسيدة العذراء شكرتهم والسيد المسيح وعد وقال سيقام على هذه المدينة كنيسة على اسمك تكون مباركة إلى الأبد، وبالتالي هذه الكنيسة مبنية بوعد من ربنا وتكون مباركة».

ولفت إلى أن البئر الذي شربت منه العائلة المقدسة موجود في الكنيسة، ويعد بركة كبيرة للغاية، متابعا: «ربنا بيعمل معجزات كتير أوي من خلال المياه الموجودة في البئر، وكل شيء موثق».