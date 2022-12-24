مروة ناجي تطرح «تعبت من الصبر» عبر «يوتيوب».. أول أغنية خليجية

طرحت الفنانة مروة ناجي، أغنيتها الجديدة «تعبت من الصبر» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تخوض من خلالها التجربة الخليجية للمرة الأولى.

وحرصت الفنانة مروة ناجي على الترويج لأغنيتها الجديدة «تعبت من الصبر»، من خلال مشاركة جزء منها للجمهور، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

تفاصيل أغنية مروة ناجي

كما علقت مروة ناجي على الأغنية، قائلة: «جديدي أغنية تعبت من الصبر، أول أغنية خليجية ليا، يارب تعجبكم، كلمات خالد المبيريك ، ألحان سعد القصم، وتوزيع بيشوي سمير، هندسة صوتية ومكساج ميشيل عبد الملك، وتريات أحمد زين وأحمد كمال درويش، تشيللو محمد عبد الفتاح، صولو كمان، قانون أحمد القمري، ناي محمد عاطف، جيتار مصطفى نصر».

أغنية «عايز تعرف»

وكانت قد طرحت «مروة» مؤخرًا، ؤ، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، بالتعاون مع الشاعر أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة.