مروة ناجي: الشركة المتحدة تسعى للارتقاء بالفن

أعربت مروة ناجي عن سعادتها بلقاء الجمهور بمهرجان الموسيقى العربية، قائلة إنّ جمهور دار الأوبرا، خاصة جمهور مهرجان الموسيقى العربية، واعٍ ومثقف فنيا بدرجة كبيرة، موضحة أنّ سعادتها تكتمل اليوم بالغناء بصحبة الفنان الكبير راغب علامة، وزميلها سعد رمضان.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

أما عن قناة الحياة، فقالت مروة: «الشركة المتحدة ممثلة قناة الحياة تسعى للارتقاء بالفن وتقديم رسالة وعي كبيرة من خلال نشاطاتها المختلفة، سواء برامج أو منتديات وغيرها من حملات توعوية، وصولا إلى الحفلات، بداية من مهرجان القلعة الذي كانت الحياة تنقله على الهواء مباشرة، وصولا إلى مهرجان الموسيقى المنقول أيضا عبر الحياة».

وأضافت مروة أنّ الصورة التي يظهر بها المهرجان رائعة للغاية، خاصة التصوير الذي يمزج مصر من الأعلى بالموسيقى الطربية.