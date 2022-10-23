مروة ناجي تصعد لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية على نغمات «أوقاتي بتحلو»

صعدت الفنانة مروة ناجي، لحفلها الغنائي المقام بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة على نغمات أغنية أوقاتي بتحلو.

مروة ناجي تشكر وزيرة الثقافة

وقدمت مروة ناجي، في كلمتها على هامش الحفل، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، ومدير لجنة الإعلام بالأوبرا محمد منير، والدكتورة جيهان مرسي، رئيس مهرجان الموسيقى العربية.

مروة ناجي تقدم أغنيات تراثية بمهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أن تقدم مروة ناجي خلال الحفل مجموعة من الأغنيات التراثية لوردة ووديع الصافي وعبد الحليم حافظ، مثل على رمش عيونها، وحرمت أحبك، وحنين، ولعبة الأيام وأوقاتي بتحلو، ومالي، وعلى الربابة.

كما طلبت الفنانة مروة ناجي، استضافة الفنان سعد رمضان على المسرح، لمُشاركتها غناء أغنية على رمش عيونها.

يذكر أن الفنان راغب علامة، يحيي الفقرة الرئيسية للحفل اليوم، ويشدو بـ17 أغنية.