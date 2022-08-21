مروة ناجي تكشف سبب ابتعادها عن مهرجان القلعة.. السر في «كورونا»

أعربت مروة ناجي عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفلها في مهرجان القلعة، والذي أقيم مساء أمس، وأذيع على قناة الحياة، وقالت إنها تحب جمهور مهرجان القلعة، وأن حفل مهرجان القلعة من أحب الحفلات إلى قلبها.

وقالت إنها كانت سعيدة بالجمهور، وخاصة أن الأعداد كانت كبيرة للغاية، مشيرة إلى أنّه رغم كثرة العدد فإنّ الجميع كانوا ملتزمين بأماكنهم وبالنظام.

سبب ابتعاد مروة ناجي عن مهرجان القلعة

وأضافت مروة، خلال لقاء أجرته على قناة الحياة، أنها ابتعدت عن مهرجان القلعة في العاميين الماضيين بسبب فيروس كورونا، لكنها معتادة على لقاء الجمهور في القلعة، مؤكدة أنها تفاجأت بأنّ الأطفال كانوا يطلبون منها قبل الصعود على خشبة المسرح أغاني لأم كلثوم.

وأكدت أنّها تميل إلى الأغاني الرومانسية، وتحب غناء أغاني شيرين عبدالوهاب وعمرو دياب وغيرهم.

خطة حفلات وأغاني مروة ناجي الجديدة

أما عن الحفلات الفترة المقبلة، قالت إنها تحضر لأكثر من حفل، خلال الفترة المقبلة، معلنة طرح 4 أغاني «سنجل»، وأنها صورت منها فيديو كليب، وبداية من الشهر المقبل ستطرح الأغاني واحدة تلو الأخرى، وأن الأغاني من إنتاجها بسبب أنه لا يوجد شركات إنتاج في الوقت الحالي.