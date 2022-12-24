أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 بـ1690 جنيها

أصدرَت محلات الصاغة اليوم السبت، أسعار الذهب ومن بينها عيار 21 اليوم الذي يحظى باهتمام كبير لدى الشارع المصري حتى أنَّه بات المعدن الأصفر الأكثر تداولًا في المناسبات المختلفة لدى المواطنين.

ووفق الصاغة فإن سعر الذهب اليوم في مصر جاء على هذا النحو:

- سعر الذهب عيار 24 للبيع 1897 شراء 1931 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1739 شراء 1770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 1660 شراء 1690 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1423 شراء 1449 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1107 والشراء 1127 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 949 والشراء 966 جنيهًا.

سعر الأونصة للبيع 59.001 والشراء 60.067 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 13.280 والشراء 13.520 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 1.897.143 والشراء 1.931.429 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال بالعملة الأمريكية

وفي أسواق المال سجل سعر الذهب اليوم الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,425 جنيه ما يعادل بالدولار 57.86.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,306 جنيه ما يعادل بالدولار 53.04.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1.247 جنيه ما يعادل بالدولار 50.63.

سعار الذهب عيار 18 اليوم 1,069 جنيه ما يعادل بالدولار 43.40.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 831.21 جنيه ما يعادل بالدولار 33.75.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 712.46 جنيه ما يعادل بالدولار 28.93.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 534.35 جنيه ما يعادل بالدولار 21.70.

سعر أوقية الذهب 44.315 جنيه ما يعادل بالدولار 1,800.

سعر جنيه الذهب 9.975 جنيه ما يعادل 405.0 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 1.424.919 جنيه ما يعادل بالدولار الأمريكي نحو 57.862.