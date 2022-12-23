أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1700 جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات المسائية، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% على الإيداع والإقراض، فيما أصيبت محال الصاغة في مختلف المحافظات بحالة من الشلل، جراء توقف حركة البيع والشراء، بينما استبدل الأهالي شراء عيار 21 بعيار 18 للتوفير في حالة اضطرارهم لشراء ذهب خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها الحريصين على معرفة سعر الذهب أول بأول.

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم

وقالت نهى أبو الغيط أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، سجل انخفاضًا ملحوظًا، وذلك بعد قرارات البنك المركزي، موضحةً أنّ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار سجل 1793 دولارًا للبيع بينما سجل 1791 دولارًا للشراء، فضلًا عن انخفاض 80 جنيهًا في سعر الجنيه الذهب مقارنةً بسعره في الصباح.

قائمة أسعار الذهب اليوم في المساء

وأوضحت نهى أنّ سعر الذهب اليوم الجمعة، خلال التعاملات المسائية جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1942.75 جنيه للبيع بينما سجل 1931.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1781 جنيه للبيع، بينما سجل 1770.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1700 جنيه للبيع، فيما سجل 1690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1457.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1448.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1133.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1126.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 971.5 جنيه للبيع، بينما سجل 965.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 728.5 جنيه للبيع، بينما سجل 742.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأشارت إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، انخفض بمقدار 80 جنيهًا في التعاملات المسائية مقارنةً بالصباحية، موضحةً أنّه سجل الآن 13600 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بينما سجل و13520 جنيها للشراء.

شلل يصيب محال الذهب

وأضافت أنّ حالة من الشلل أصابت محال الصاغة في محافظة الفيوم، على مدار الأيام الأخيرة بسبب اضطراب سعر الذهب، موضحةً أنّ الجميع عزف عن البيع والشراء، ومؤكدةً أنّ الأهالي اتجهوا إلى استبدال الذهب عيار 21 الذي كان مقصدهم للشراء دائمًا، بعيار 18 نظرًا لانخفاض سعره نسبيًا، وذلك لمن يضطر لشراء الذهب في الوقت الحالي.