«بلاها شبكة» و«اشترِ فضة».. مبادرتان لمواجهة تقلبات الذهب في المنوفية

أطلق عدد من الشباب في عدد من قرى محافظة المنوفية، مبادرات لإلغاء الشبكة الذهب، واستبدالها ببعض الأمور الأخرى تيسيرًا على الشباب في ظل عدم الاستقرار في أسعار الذهب، الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا من المواطنين.

«اشترِ فضة.. مبادرة في قرية كمشيش بتلا»

وقال عبدالعزيز تعلب أحد شباب قرية كمشيش في المنوفية، أن استبدال الذهب بالفضة مطلوب في الوقت الحالي نظرا للمغالاة في الزواج، وتيسيرا على الشباب، مشيرا إلى أن السبب وراء مبادرته هو مغالاة أسرة فتاة في قريته أقبل أحد الشباب على الزواج منها، فطلبت أسرتها شراء 50 جرامًا من الذهب.

وأضاف «تعلب» في تصريحاته للوطن، أن مسألة الشبكة تسبب في النهاية أضرارًا علي الأسرة والزواجين أيضا في حالة اكتمال الزواج نظرا للمصاريف الكثيرة التي يتم دفعها، مشيرا إلى أن مبادرته قوبلت بترحيب كبير من أهالي قريته.

«بلاها شبكة.. مبادرة لمواجهة الذهب في مركز أشمون»

من جانبه قال عبدالفتاح طارق أحد شباب مركز أشمون، إن مبادرته «بلاها شبكة» هدفها توفير النفقات والتسهيل على الزوجين في مقتبل العمر، مشيرا إلى أن الزواج أساسه الود والرحمة.

ودعا «طارق» إلى تعميم المبادرة في جميع قرى مركز أشمون من خلال دعوات من كبار العائلات في القري للتسهيل على المتزوجين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست وليدة اللحظة ولكنها تكررت مع التقلبات في أسعار الذهب.