أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع جديد لعيار 21 خلال التعاملات الصباحية

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر، في التراجع بصورة كبيرة، حيث فقدت كافة الأعيرة الكثير من أسعارها مقارنةً أمس الجمعة في التعاملات المسائية، وانخفاض سعر الجنيه الذهب 160 جنيها.

وفي هذا الصدد، تنشر«الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها الراغبين في معرفة سعر الذهب بصورة مستمرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال عبد الرحمن محمد، أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الذهب اليوم السبت، مستمر في الانخفاض بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة بنسبة 3%، وذلك رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب بالدولار، موضحًا أنّ سعر أوقية الذهب سجل 1799 دولارًا للبيع، و1798 دولارًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وأوضح أنّ أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت، سجلت جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم السبت عيار 24: سجل 1908.5 جنيه للبيع، و1885.75 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1749.5 جنيه للبيع، و1728.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت: سجل 1670 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1650 جنيهًا للشراء.

سعر عيار الذهب عيار 18 نحو 1431.5 جنيه للبيع، و1414.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت، نحو 1113.25 جنيه للبيع، و1100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 نحو 954.25 جنيه للبيع، و942.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 سجل 715.75 جنيه للبيع، بينما سجل 707.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، سجل 13360 للبيع، و13200 جنيه للشراء دون دمغة أو ضريبة أو مصنعية.

انتشار بيع الأعيرة الجديدة

وأضاف عبد الرحمن محمد، أن هناك انتشار لكثير من الأعيرة الجديدة التي لم تكن معروفة قبل ذلك للمواطنين، مثل عيار 14، و12، و9، فقد كان الإقبال دائمًا على شراء عيار 21، وعيار 18 من الطبقة المتوسطة، وعيار 24 من الطبقة الراقية، مؤكدًا أنّ الإقبال زاد بصورة كبيرة على شراء تلك الأعيرة بسبب انخفاض أسعارها مقارنةً بالباقي.