تراجع أسعار الذهب اليوم.. وتاجر: توقيت مناسب للشراء والاستثمار فيه

تراجعت أسعار الذهب اليوم لمختلف الأعيرة في التعاملات المسائية في محال الصاغة، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 14000 جنيها، ويعد الوقت الحالي مناسبا للشراء وفق ما أعلنه خبراء وتجار المعدن الأصفر، فإنه الملاذ الآمن في كل الأوقات.

نستعرض خلال سطور التقرير التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر جرام الذعي عيار 18 وهما الأكثر مبيعا من بين مختلف الأعيرة، وكذلك سعر الجنيه الذهب فضلا عن عدة نصائح يقدمها تاجر ذهب حول البيع والشراء هذه الفترة الزمنية:

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من بين مختلف الأعيرة قيمة 1700 جنيه في التعاملات المسائية، بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ويأتي في المرتبة الثانية مبيعا في المشغولات الذهبية بعد عيار 21 بقيمة 1457 جنيها.

وأوضح أشرف فهمي تاجر ومالك محلات بالصاغة، وعضو بنقابة الذهب في حديث خاص لـ«الوطن» أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21: 1700 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18: 1457 جنيها

سعر الجنيه الذهب 14000 جنيها

الوقت هو الأنسب لشراء الذهب

وأشار خلال حديثه إلى أن الفترة الزمنية الحالية هي الأفضل للشراء لمن يرغب في الاستثمار، معلقا: «التوقيت مناسب للشراء من أجل الادخار، والاستثمار في الذهب هو الأفضل لأنه الملاذ الآمن على مر العصور»، وفق حديثه.

اقتناء الذهب أفضل الاستثمارات

وتابع أن البعض يقبل على بيع المصوغات والمشغولات المكسورة، لافتا إلى أن الأفضل هو إصلاحها أو تبديلها بمشغولات ذهبية جديدة ثم اقتنائها لحين احتياج الأموال في أوقات الضرورة القصوى.

وأكد أهمية استغلال الأموال الفائضة عن الحاجة في شراء الذهب هذه الفترة خاصة مع تذبذب الأسعار، لافتا إلى أن المؤشرات في السوق تشير إلى معاودة ارتفاع سعر الذهب من جديد، مؤكدا على أن أهمية شراء كسر الزيرو أفضل من شراء الجديد خاصة لمن يبتغي الاستثمار والادخار معا، مرجعا السبب إلى تخفيض قيمة المصنعية والتي يعود توفيرها على المستثمرين.