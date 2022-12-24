الطقس الآن: السحب الرعدية تسيطر على الإسكندرية والأمطار تمتد إلى 10 محافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن، حيث تشير التوقعات إلى أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري اليوم وكل من «مطروح، والإسكندرية، والعلمين، والبحيرة، وكفرالشيخ، ودمياط، بورسعيد، والعريش، ومناطق من شمال الدقهلية».

حالة الطقس الآن في المحافظات

وتوضح الأرصاد في بيان لها، أن حالة الطقس الآن، تشير إلى وجود أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء، وأن هناك فرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار، كما انخفضت درجة الحرارة الآن على القاهرة حيث سجلت العظمى 15 درجة مئوية.

سقوط أمطار الآن في المحافظات

وتكونت السحب الرعدية التي تؤثر على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، ويسود طقس مائل للبرودة نسبيا على شمال البلاد نهارا وبارد خلال ساعات الليل على جنوب البلاد.

فيما تشهد الآن العديد من المحافظات سقوط أمطار وهم «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، جنوب سيناء»، ووجهت الجهات المعنية في هذه المحافظات باستمرار رفع حالة الطوارئ لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

انخفاض في درجات الحرارة

وشهدت أمس المحافظات طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع سقوط أمطار غزيرة على شمال البلاد، وسط نشاط لحركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.