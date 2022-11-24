أمطار على جدة الآن.. "الأرصاد السعودي" يحذر من حالة الطقس اليوم

أمطار على جدة الآن.. أطلق المركز الوطني للأرصاد السعودي، تحذيرات لسوء الأحوال الجوية، ووجود حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤدي إلى حدوث عواصف رعدية مصحوبة، بحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

أمطار على جدة الآن

وتشهد المملكة أمطار على جدة الآن ومكة المكرمة، غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية الأفقية وسيول وارتفاع الأمواج.

ومن جانبه، نبّه المركز الوطني للأرصاد، بأن الأمطار على جدة الآن تصحبها أتربة، وخاصة محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية أيضا، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وبيّن المركز أنّ الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 3 مساء اليوم إلى ساعة 6 مساء اليوم.

الدفاع المدني يحذر المواطنين من الأمطار

وفي السياق ذاته، طالبت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، مع الابتعاد عن الأماكن التي تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، إضافة إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التوصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، ووفقًا لتوقعات مركز الأرصاد، كشف الدفاع المني أنّ الأمطار ستشمل العاصمة المقدسة، جدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص والليث، في حين إنه حث الجميع بتوخي الحذر واتباع التعليمات، داعيًا الله أنّ يجعلها أمطار خير وبركه ومؤكد بقوله: «تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا».

كان المركز توقع أنّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية، فيما لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.