أقل أسعار السلع في المنافذ اليوم السبت.. كيلو الطماطم بـ6 جنيهات

كشفت البوابة المصرية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أقل أسعار السلع في منافذ القوات المسلحة اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 وهي 4 أنواع من الخضراوات.

ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية، فإن أقل أسعار السلع في منافذ القوات المسلحة اليوم السبت جاءت على هذا النحو:

أقل أسعار السلع في منافذ القوات المسلحة اليوم

الطماطم أقل سعر 6 جنيهات / كيلو.

البطاطس أقل سعر 10 جنيهات / كيلو.

الليمون البلدي أقل سعر 10 جنيهات / كيلو.

البامية أقل سعر 15 جنيها / كيلو.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وفي سوق العبور يمكن شراء الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، حيث تختلف أسعار الخضراوات في شوادره عن الأسواق المحلية والتي جاءت على هذا النحو:

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

تراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.