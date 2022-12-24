أقل أسعار السلع في المنافذ اليوم السبت.. كيلو الطماطم بـ6 جنيهات
كتب:
هبهَ وهـدان
06:08 م | السبت 24 ديسمبر 2022
أسعار السلع
كشفت البوابة المصرية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أقل أسعار السلع في منافذ القوات المسلحة اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 وهي 4 أنواع من الخضراوات.
ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية، فإن أقل أسعار السلع في منافذ القوات المسلحة اليوم السبت جاءت على هذا النحو:
أقل أسعار السلع في منافذ القوات المسلحة اليوم
الطماطم أقل سعر 6 جنيهات / كيلو.
البطاطس أقل سعر 10 جنيهات / كيلو.
الليمون البلدي أقل سعر 10 جنيهات / كيلو.
البامية أقل سعر 15 جنيها / كيلو.
أسعار الخضراوات في سوق العبور
وفي سوق العبور يمكن شراء الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، حيث تختلف أسعار الخضراوات في شوادره عن الأسواق المحلية والتي جاءت على هذا النحو:
تراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.
تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات.
تراوح سعر الكيلو من الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.
تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.
وتراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.
تراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيهًا.
تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.
تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.
تراوح سعر الكيلو من البصل بين 3.5 و5 جنيهات.
تراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 3 و7 جنيهات.
تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.