أبرز أسعار السلع الغذائية في السوق اليوم.. الطماطم بـ5.75 جنيه

يبحث الكثيرون، عن أسعار السلع الرئيسية في الأسواق المحلية، بين الفاكهة والخضروات والحبوب الجافة، ويعلن اتحاد الغرف التجارية بشكل يومي، أسعار استرشادية بالتعاون من مجلس الوزراء.

وللمهتمين بأسعار السلع الغذائية الرئيسية، يعرض لكم موقع «الوطن»، ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات والفاكهة والحبوب الجافة، وفق نشرة السلع للغرف التجارية، التي جاءت كالآتي:

أسعار الخضروات الطازجة في السوق

جاء متوسط أسعار الخضروات الطازجة للكيلو جرام الواحد في السوق المصري كالآتي:

الطماطم 5.75 جنيه.

باذنجان رومي 7.75 جنيه

باذنجان عروس 13.5 جنيه

كوسة 7.5 جنيه

بطاطس 5.5 جنيه

بصل أبيض أو ذهبي 3.5 جنيه.

فلفل أخضر رومي أو حار 14.5 جنيه.

خيار 9 جنيهات

فاصوليا خضراء 8 جنيهات

بسلة خضراء 8 جنيهات.

جزر أصفر بدون عروش 4.5 جنيه.

ليمون بلدي 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة الطازجة في السوق المحلي

جاء متوسط أسعار الفاكهة في السوق للكيلو جرام الواحد والذي جاء كالآتي:

موز بلدي 10 جنيهات.

تفاح أحمر مستورد 17.5 جنيه.

برتقال عصير 5.5 جنيه.

يوسفي 8 جنيهات.

فراولة 10 جنيهات.

جوافة 9 جنيهات.

كنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الحبوب والبقول الجافة

وجاء متوسط أسعار الحبوب والبقول الجافة سائبة للكيلو كالآتي:

أرز أبيض سائب وعريض 11 جنيهًا.

أرز أبيض بلدي معبأ كسر أقل من 5% ما بين 10.75 إلى 15.25 جنيه.

أرز أبيض بلدي سائب ورفيع 9.5 جنيه.

فول صحيح بلدي سائب 24 جنيهًا.

فول صحيح مستورد ساب 15.5 جنيه.

فول صحيح معبأ أنواع 500 جرام 13.75 جنيه

عدس أصفر مستورد سائب 24 جنيهًا.

عدس أصفر معبأ 19.90 جنيه.

عدس بجبة مستورد سائب 21 جنيهًا.

لوبيا جافة مستورد سائب 21 جنيهًا.

لوبيا جافة معبأ أنواع 22.50 جنيه.

فاصوليا بيضاء مستورد سائب 19.5 جنيه.

مكرونة معبأ أنواع 400 جرام بسعر 5.365 جنيه.

دقيق قمح أبيض معبأ 12 جنيهًا.