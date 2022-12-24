رفع 53 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات بمراكز ومدن المنوفية

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، حملات مكثفة لرفع المخلفات ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن رفع 53 ألفا و348 طن تراكمات يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري، وفق تقرير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

متابعة دورية لرفع تراكمات القمامة

ويأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة، وانطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

تحسين قطاع البيئة في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.