ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بعابدين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدتين بالقاهرة، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين.

بلاغ بقسم شرطة عابدين

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات ومقيمة بدائرة القسم، بتضررها من سيدتين حضرتا لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتي مبيعات، لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وفي أثناء ذلك، غافلاها وسرقتا مبلغًا ماليًا وبعض المشغولات الذهبية من داخل الحقيبة الخاصة بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، تمتلك إحداهما معلومات جنائية ومقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية.

ضبط المتهمتين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، على النحو المشار إليه، كما أعترفتا بارتكابهما عددًا من وقائع النصب بذات الأسلوب، وأقرتا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها، على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما «حسن النية»، وهو صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية ومقيم بدائرة قسم المرج، وتم ضبطه.

وبمواجهة صاحب المحل، نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.