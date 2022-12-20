رحلة سقوط تشكيل عصابي متهم بالنصب والتزوير.. «ذهب نحاسي ودولارات مزورة»

بملامح يبدو عليها الخوف والتوتر، ونبرة مهزوزة، جلس عاطل أمام النيابة العامة يُدلي باعترافاته حول واقعة القبض عليه بتهمة النصب والتزوير بعد حوزته دولارات مزورة للنصب على راغبي تغيير العملات ودهب نحاسي، الذي اعترف بأنها تخصه وشركاه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة مصر القديمة، وقف أحد الشباب مستندا إلى سيارته، في انتظار أحد عملائه لتغيير العملات الأجنبية والذهب النحاسي، لم يكن يعلم أن مصيره الإجرامي سينتهي في هذه المهمة، فبعد أن أوهم أحد الضحايا بقدرته على التوسط لدى أحد الأشخاص يزعم قدرته على تغيير العملات المصرية إلى عملات أجنبية، على الفور علم الضحية بعملية النصب عليه وأبلغ عنه.

تكوين تشكيل عصابي

5 أشخاص، جمعهم النشاط الإجرامي ذاته، لذلك قرروا تكوين تشكيل عصابي، أحدهم خصص منزله لممارسة نشاطهم من حيث الدولارات المزورة والدهب النحاسي وكأنه حقيقي، ارتكبوا عدة وقائع سابقة، لكن المهمة الأخيرة اكتشفتها الضحية مبكرا، لذلك على الفور أبلغ عن أحد المتهمين برفقة أصدقائه الذي تبين أنهم ضمن فريق عصابة الدولارات المزورة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، بتضرره من «أحد الأشخاص» لقيامه بإيهامه بقدرته على التوسط لدى أحد الأشخاص يزعم قدرته على تغيير العملات المصرية إلى عملات أجنبية واتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير بعض المبالغ المالية ولدى وصوله حضر 3 أشخاص وقام بتسليمهم المبلغ المالي واستلم منهم حقيبة قاموا بإيهامه بأن بداخلها المبلغ المتفق عليه من العملات الأجنبية، لكنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بعدة أساليب، وتم بإرشاد أحد المتهمين بمسكنه ضبط العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في عملية التقليد، وسلاح أبيض «خنجر» وعدد من الطلقات، كما تم بإرشاد متهم آخر بمسكنه ضبط عدد من قطع النحاس على شكل سبائك ذهبية أحجام مختلفة مقلدة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النصب والاستيلاء على الأموال، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، مضيفا أن من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.